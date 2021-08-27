"طالبان": سنقنع الناس بعدم الاستماع إلى الموسيقى

أكدت حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان مؤخرا أنها ستفرض حظرا على الاستماع إلى الموسيقى في الأماكن العامة.

وبرر المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، هذا الحظر بالقول: "الموسيقى محظورة في الإسلام، لكننا نأمل أن نتمكن من إقناع الناس بعدم فعل مثل هذه الأمور دون الضغط عليهم".

وأصر مجاهد على أن "طالبان" ستسمح للأفغان الذين لديهم تأشيرات بمغادرة البلاد دون عوائق، ما يتناقض مع تصريحاته السابقة التي أدلى بها قبل أيام من المقابلة.

ورجح المتحدث باسم "طالبان" أن النساء الأفغانيات اللواتي دعاهن مؤخرا إلى الامتناع عن مغادرة منازلهن سوف يستطعن العودة إلى حياتهن العادية "في أفق بعيدة المدى"، مضيفا أنهن لسن في حاجة إلى محرم إلا خلال زيارات طويلة تزيد مدتها عن ثلاثة أيام.

المصدر: "نيويورك تايمز"