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وزير دفاع كازاخستان مستعد للاستقالة بعد انفجار مستودع للذخيرة

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وزير دفاع كازاخستان مستعد للاستقالة بعد انفجار مستودع للذخيرة
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قال مصدر بوزارة دفاع كازاخستان، إن وزير الدفاع نورلان يرميكباييف، مستعد للاستقالة بعد الانفجارات والحريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة جامبيل.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم: "يؤكد الوزير استعداده للاستقالة من منصبه".

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وأشار المصدر، إلى أن الوزير يواجه الآن مهمة إزالة تبعات الحادث الذي وقع أمس وحصد العديد من الأرواح، وأن القرار النهائي بخصوص الاستقالة، سيتخذ من قبل قيادة الجمهورية.

في صباح 24 يونيو 2019، اندلع حريق في مستودع للذخيرة بالقرب من بلدة آريس حيث يعيش 44.3 ألف شخص، وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة اشخاص بما في ذلك اثنان من العسكريين.

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وأعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، عن ضرورة استخلاص النتائج مما حدث، وشدد على أن "مثل هذه الحوادث لا يجوز أن تتكرر في المستقبل".

وأعرب الرئيس عن استيائه من الوضع في وزارة الدفاع، ووجه توبيخا شديد اللهجة إلى الوزير نورلان يرميكباييف.

المصدر: نوفوستي

 

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