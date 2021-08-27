مقتل 4 عسكريين بانفجار مستودع ذخيرة في كازاخستان

قال وزير دفاع كازاخستان نورلان يرميكباييف، إن أربعة عسكريين قتلوا أثناء إخماد حريق مستودع ذخيرة للجيش في مقاطعة جامبيل بجنوب البلاد.

وذكر الوزير، أن سلسلة من الانفجارات، سبقت اشتعال الحريق في المستودع.

وأضاف الوزير يرميكباييف في حديث للصحفيين: "للأسف الشديد، لقي أربعة عسكريين حتفهم، خلال تصفية عواقب الحادث".

ومساء أمس الخميس، أفادت وزارة دفاع كازاخستان، باندلاع حريق في مقاطعة جامبيل في مستودع تابع لوحدة عسكرية، ويتم فيه تخزين الذخيرة لقوات الهندسة العسكرية.

وأشارت الوزارة، إلى أن ما لا يقل عن 6 انفجارات قوية سبقت اندلاع النيران. وذكرت الوزارة أن 12 من العسكريين أصيبوا كذلك خلال الحادث.

من جانبها، قالت السلطات المحلية، إنه تم نقل 66 مصابا إلى المستشفيات، ومع حلول صباح اليوم الجمعة، بقي 28 مصابا في المستشفيات، ستة منهم في حالة خطيرة.

ويجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث، وتم فتح قضية جنائية وفقا للمادة "انتهاك قواعد التعامل مع الأسلحة والمواد المتفجرة"، كما تم إجلاء سكان القرى المجاورة.

المصدر: نوفوستي