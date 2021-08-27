أستراليا: جنودنا غادروا مطار كابل قبل الهجوم

قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون اليوم الجمعة إنه لا يوجد جنود أستراليون بين القتلى في الهجوم الانتحاري الذي وقع بمطار كابل، وإن جميع أفراد الجيش غادروا أفغانستان قبل الهجوم.

ولم يلتزم داتون بإعادة القوات الأسترالية إلى أفغانستان أو يستبعد ذلك، إذا كانت هناك أي طلبات من الولايات المتحدة وذلك بعد أن قال الرئيس جو بايدن إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية إعداد خطط للرد على الجناة.

وقال داتون للصحفيين في كانبيرا "سنرى ما سيقوله الأمريكيون في الأيام المقبلة. ينصب التركيز في الوقت الحالي على التأكد من أن الأمريكيين والبريطانيين وأولئك الذين ما زالوا في كابل يمكن نقلهم بأمان. وهذا هو التركيز الوحيد في الوقت الحالي".

وحذر داتون من احتمال وقوع مزيد من الهجمات وحث الأستراليين وغيرهم من حاملي تأشيرات أستراليا على الابتعاد عن المطار، مشيرا إلى أن "السلطات تحاول معرفة ما إذا كان أي مواطن أو مقيم أسترالي قد قتل في الهجوم".

واستهدف تنظيم "داعش" مطار كابل المكتظ في هجوم انتحاري وقع أمس الخميس مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين و13 جنديا أمريكيا، وتسبب في إحداث الفوضى في الجسر الجوي الذي يهدف إلى نقل عشرات الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الفرار من البلاد.

وكانت أستراليا حثت يوم الأربعاء مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول إلى أستراليا على مغادرة المناطق القريبة من مطار كابل وسط وجود تهديدات إرهابية وذلك بعد إجلاء أفرادها منذ أكثر من أسبوع. وأجلت حتى الآن أكثر من 4000 شخص من أفغانستان.

ولا يزال العديد من هؤلاء في الإمارات العربية المتحدة، وقال داتون إن رحلات الإعادة ستواصل نقل كل هؤلاء إلى أستراليا.

المصدر: "رويترز"