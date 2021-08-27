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وسائل إعلام: إطلاق سراح الطلبة المختطفين في نيجيريا

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وسائل إعلام: إطلاق سراح الطلبة المختطفين في نيجيريا
Reuters AFOLABI SOTUNDE
المدرسة في مدينة تيغينا النيجرية التي اختطف منها عشرات الطلبة في مايو 2021
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أفادت وكالات أنباء دولية بإطلاق سراح جميع الطلبة الذين اختطفهم مسلحون في غرب نيجيريا أواخر مايو الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير مدرسة في مدينة تيغينا النيجيرية قوله، إنه تم إطلاق سراح الطلبة، ولم يبق أي طالب مخطوفا، دون أن يذكر العدد الدقيق للطلبة الذين تم الإفراج عنهم.

وأكد مسؤول نيجيري طلب عدم ذكر اسمه في حديث لوكالة "رويترز" صحة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن السلطات تفضل عدم الإعلان عن ذلك رسميا قبل أن تستلم الطلبة المحررين.

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وأفادت "رويترز" نقلا عن أفراد عائلات بعض الطلبة، إنهم في طريقهم إلى مدين مينا عاصمة ولاية النيجر غربي نيجيريا.

يذكر أن المسلحين اختطفوا في مايو الماضي 136 طالبا في مدرسة بمدينة تيغينا في الولاية النيجيرية المذكورة.

ومنذ ذلك الحين توفي 6 طلبة بسبب الأمراض، بينما تمكن 15 آخرون من الفرار.

المصدر: وكالات

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