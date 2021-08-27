 
مباشر

ترامب: ما حدث في مطار كابل "مأساة" ما كان يجب السماح بحدوثها

أخبار العالم

ترامب: ما حدث في مطار كابل
Reuters
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5cv

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن ما شهده مطار كابل يوم الخميس "مأساة ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها".

وأضاف ترامب حسب وكالة الصحافة الفرنسية، الذي سبق أن انتقد بشدة إدارة جو بايدن للأزمة في أفغانستان: "هذه المأساة ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها، ما يجعل حزننا أعمق وأصعب على الفهم"، مقدما التعازي لعائلات العسكريين الأمريكيين والمدنيين ضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

إقرأ المزيد
ترامب يهاجم بايدن بسبب
ترامب يهاجم بايدن بسبب "المهانة" التي تسبب بها في أفغانستان

يأتي هذا فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابل في أفغانستان نفذه فرع لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلاحق المسؤولين عنه.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس، في أعقاب الهجوم على مطار كابل، إنه وجه البنتاغون بوضع خطط لملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن الهجوم، مضيفا أن "عليهم أن يعرفوا أننا لن نغفر ولن ننسى. ونحن سنلاحقكم وسنجعلكل تدفعون الثمن".

إقرأ المزيد
"رويترز": "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم كابل

وتابع: "سنرد بالقوة والدقة في الوقت الذي سنحدده وفي المكان الذي سنحدده".

وأكد الرئيس الأمريكي أن عملية إجلاء الأمريكيين و"حلفائهم" من أفغانستان ستستمر، مشددا أيضا على تمسكه بقراره الانسحاب من أفغانستان.

المصدر: أ ف ب + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا