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زعيم المعارضة التركية: الشعب لا يستطيع تحمل ترف أردوغان

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زعيم المعارضة التركية: الشعب لا يستطيع تحمل ترف أردوغان
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وقال له إن "الأمة التركية لا تستطيع مواكبة الترف الذي تعيش فيه".

وأضاف زعيم حزب "الشعب الجمهوري": "أردوغان يقول إن تركيا مقبلة على نهضة اقتصادية جديدة، ولكن الشعب لا يفكر إلا في فاتورة الكهرباء".

وقال: "نرى جميعا من خلال التجربة أن فواتير الكهرباء هذه تكاد تكون سرقة! في قصرك 1150 غرفة، لا تنس أن تطفئ الأنوار يا أردوغان".

وتابع: "الشعب التركي لا يستطيع مواكبة ترف وأبهة أردوغان"، داعيا الله "أن يمنح الحكمة والعقل للموجودين في القصر، لأنهم أوصلوا تركيا إلى حافة المنحدر".


المصدر: "زمان التركية"

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