إسبانيا.. تسرب للغاز على متن سفينة شحن يودي بحياة قبطانها واثنين من بحارتها

لقي قبطان وبحار تركيان، وبحار جورجي مصرعهم إثر تسرب للغاز على متن سفينة شحن قبالة ميناء قرطاجنة جنوب شرقي إسبانيا.

ونقلت مصادر إعلامية عن السفارة التركية ومسؤولي هيئة ميناء قرطاجنة أن "الحادث وقع على متن سفينة شحن ترفع علم ليبيريا"، وأن "السفينة تديرها شركة تركية وتحمل شحنة من زيت زهرة الشمس".

وأشارت المصادر إلى أنه "خلال الأعمال الفنية في أحد خزانات السفينة، حدث تسرب للغاز توفي على أثره اثنان من البحارة الأتراك أحدهما قبطان السفينة، وبحار من جورجيا".

وذكرت أن "بحارا آخر نقل إلى المستشفى بطائرة مروحية نتيجة تسممه بالغاز"، وأن "حالته خطيرة".

وأشارت المصادر إلى أنه "من المتوقع أن يتم إرسال الجثمانين إلى تركيا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في إسبانيا".

المصدر: "الأناضول"