تركيا: مصرع شخص باصطدام زورق صيد بسفينة في البوسفور

اصطدم زورق صيد بسفينة حاويات في مضيق البوسفور بإسطنبول، ما أسفر عن مصرع شخص اليوم الخميس.

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وقالت المديرية العامة للسلامة الساحلية في تركيا إن السفينة "طآس روساليا" إن الحادث وقع تحت جسر يافوز سلطان سليم في إسطنبول، وأن الزورق غرق.

وأضافت أن وحداتها انتشلت جثة مواطن تركي وأنقذت جريحين كانا على متن الزورق.

وقال موقع "مارين ترافيك" على شبكة الإنترنت، إن سفينة الحاويات "طآس روساليا" التي يبلغ طولها 180 مترا كانت تبحر تحت علم البرتغال إلى رومانيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"