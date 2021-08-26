ميركل تلغي زيارتها إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة إلى إسرائيل.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مساء اليوم الخميس، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتصلت هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وأبلغته اعتذارها عن القيام بزيارتها المقررة لإسرائيل الأسبوع المقبل.

وأكدت القناة العبرية أن ميركل أبلغت بينيت عدم زيارتها لإسرائيل في الوقت الراهن بسبب الوضع الطارئ في أفغانستان والحاجة إلى استكمال إجلاء القوات الألمانية منها.

קנצלרית גרמניה מרקל דוחה את ביקורה בישראל שהיה צפוי להתחיל בראשון. היא עדכנה על כך את רה"מ בנט בשיחה טלפונית. הקנצלרית הסבירה כי הדחייה באה בעקבות מצב החירום באפגניסטאן והצורך להשלים את פינוי כוחות הצבא הגרמנים מהמדינה@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) August 26, 2021

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تفهم اعتذار ميركل أو التعبير عن أسفها معربا عن أمله في إنهاء إجلاء الألمان من أفغانستان بسلام ودون وقوع إصابات.

ويشار إلى أن نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي قام بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأربعاء، والتقى مع كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستين فضلا لقائه المرتقب مع الرئيس جو بايدن.

المصدر: وسائل إعلام عبرية