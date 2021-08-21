ميركل في زيارة وداع إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

كشفت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، أن المستشارة، أنغيلا ميركل، ستقوم بزيارة لإسرائيل من 28 إلى 30 أغسطس، تشمل لقاء مع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت.

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وفي مؤتمر صحفي ببرلين، أوضحت أولريكه ديمر قائلة: "إن ميركل التي ستغادر السلطة بعد 16 عاما، ستلتقي بينيت صباح الأحد (29 أغسطس) في القدس"، حيث سيعقد بينيت وميركل مؤتمرا صحافيا مشتركا، ظهر الأحد، قبل لقاء بين المستشارة الألمانية والرئيس الإسرائيلي الجديد يتسحاق هرتسوغ.

كما أنه من المقرر أن تزور المستشارة مع بينيت نصب محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية (ياد فاشيم).

وكانت ميركل قد أشارت في 13 يونيو الماضي، بعد تعيين بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية، إلى أن "ألمانيا وإسرائيل تربطهما صداقة فريدة نريد تعزيزها".

المصدر: "I24"