بينيت يشكر ميركل على دعمها لأمن إسرائيل

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن تقديره لالتزام ألمانيا بأمن إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي هنأته بتوليه منصبه.

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وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد تحدث بينيت هاتفيا مع ميركل، التي اتصلت به لتهنئه بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وتوليه منصب رئيس الوزراء.

ومن جانبه شكر بينيت المستشارة "واستعرض الروح الجديدة التي تسود في إسرائيل والفرص التي تكمن في تعزيز العلاقات بين الدولتين".

كما أعرب عن تقديره لالتزام ألمانيا بأمن إسرائيل، من خلال التعبير عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إبان عملية "حارس الأسوار".

ووجه بينيت دعوة إلى المستشارة ميركل لزيارة إسرائيل.

المصدر: RT

داليا النمري- القدس