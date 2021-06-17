 
مباشر

بينيت يشكر ميركل على دعمها لأمن إسرائيل

أخبار العالم

بينيت يشكر ميركل على دعمها لأمن إسرائيل
Reuters
نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qn0m

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن تقديره لالتزام ألمانيا بأمن إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي هنأته بتوليه منصبه.

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يرد على رسالة العاهل المغربي
رئيس الوزراء الإسرائيلي يرد على رسالة العاهل المغربي

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد تحدث بينيت هاتفيا مع ميركل، التي اتصلت به لتهنئه بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وتوليه منصب رئيس الوزراء.

ومن جانبه شكر بينيت المستشارة "واستعرض الروح الجديدة التي تسود في إسرائيل والفرص التي تكمن في تعزيز العلاقات بين الدولتين".

كما أعرب عن تقديره لالتزام ألمانيا بأمن إسرائيل، من خلال التعبير عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إبان عملية "حارس الأسوار".

ووجه بينيت دعوة إلى المستشارة ميركل لزيارة إسرائيل.

المصدر:  RT

داليا النمري- القدس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا