 
مباشر
عاجل
"نوفوستي" نقلا عن وزارة الصحة الأفغانية: أكثر من 40 قتيلا و100 جريح جراء هجوم مطار كابل

ماكرون: الوضع متوتر للغاية في مطار كابل

أخبار العالم

ماكرون: الوضع متوتر للغاية في مطار كابل
Reuters
ايمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r595

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أثناء زيارته لإيرلندا، إن الوضع في أفغانستان تدهور بشكل عميق والوضع متوتر للغاية حول مطار كابل.

إقرأ المزيد
عشرات القتلى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين
عشرات القتلى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن "نواجه وضعا متوترا للغاية"، داعيا إلى توخي الحذر.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا اليوم الخميس سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل دويا اليوم الخميس أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا