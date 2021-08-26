ماكرون: الوضع متوتر للغاية في مطار كابل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أثناء زيارته لإيرلندا، إن الوضع في أفغانستان تدهور بشكل عميق والوضع متوتر للغاية حول مطار كابل.

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وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن "نواجه وضعا متوترا للغاية"، داعيا إلى توخي الحذر.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا اليوم الخميس سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل دويا اليوم الخميس أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

المصدر: رويترز