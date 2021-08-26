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مسؤول أمريكي لـ"رويترز": عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار كابل مرشح للارتفاع حسب معلومات أولية

المنظمة الدولية للهجرة تدعو لتقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان

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المنظمة الدولية للهجرة تدعو لتقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان
Reuters
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أطلقت المنظمة الدولية للهجرة مناشدة عاجلة اليوم الخميس بجمع 24 مليون دولار للمساعدة في دعم أكثر من خمسة ملايين نازح في أفغانستان يعيشون في ظروف "شديدة الخطورة".

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وجاءت المناشدة فيما حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأفغان على مغادرة مطار كابل، بسبب تهديد محتمل بأن "يشن تنظيم "داعش" هجوما إرهابيا"، بينما تسابق قوات الدول الغربية الزمن لإجلاء أكبر عدد ممكن قبل انقضاء المهلة المحددة في 31 أغسطس.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان، ستيوارت سيمبسون، في بيان "أنشطتنا الإنسانية مستمرة حيثما أمكن، وفقا لسهولة الوصول والوضع الأمني عمليات النزوح واسعة النطاق بسبب الصراع والجفاف والتي فاقمتها جائحة كوفيد-19 تزيد حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، مما ينتج عنه احتياجات إنسانية ومتطلبات حماية ضخمة في البلاد".

وأضاف البيان أن "الأولويات تشمل توفير المأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية لنحو 5.5 مليون نازح في أفغانستان منهم أكثر من 550 ألفا نزحوا خلال 2021 وفر نحو نصفهم من منازلهم منذ يوليو".

وذكرت المنظمة أن نحو نصف عدد سكان أفغانستان البالغ 40 مليون نسمة كانوا في حاجة لمساعدات إنسانية بالفعل في بداية هذا العام منهم عشرة ملايين طفل، وأن من المتوقع أن تزيد هذه الاحتياجات.

المصدر: رويترز

 

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