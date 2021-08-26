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الصين: مستعدون لمساعدة أفغانستان في إعادة الإعمار السلمي

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الصين: مستعدون لمساعدة أفغانستان في إعادة الإعمار السلمي
Reuters
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قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، إن بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار السلمي في أفغانستان.

وأضاف المتحدث الصيني، في مؤتمر صحفي اليوم: "الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار السلمي لأفغانستان وتحسين الظروف المعيشية ورفاهية الشعب، وكذلك زيادة فرص التنمية المستقلة في هذه الدولة".

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وتابع المتحدث الصيني القول، إنه بنهاية عام 2020، وصل حجم التجارة بين الصين وأفغانستان إلى 550 مليون دولار، وفي النصف الأول من عام 2021، زادت التجارة بين البلدين بنسبة 44٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

المصدر: نوفوستي

 

 

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