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تركيا تبدأ إجلاء عسكرييها من أفغانستان

أخبار العالم

تركيا تبدأ إجلاء عسكرييها من أفغانستان
Reuters
عمليات الإجلاء من مطار حامد كرزاي في كابل
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وصلت أول طائرة مخصصة لإجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان، اليوم الخميس، إلى مطار أسنبوغا في العاصمة أنقرة، وعلى متنها 345 راكبا.

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ولفتت وكالة "الأناضول" إلى أن تركيا بدأت عملية إجلاء جنودها من مطار حامد كرزاي في كابل، بعد إتمام عملية إجلاء مواطنيها من أفغانستان.

وأوضحت الوكالة أنه تم إجلاء الدفعة الأولى من الجنود الأتراك من كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد بواسطة طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية، ومن هناك إلى أنقرة عبر طائرة نقل ركاب تتبع للشركة نفسها.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، بأنه من المخطط تنظيم رحلتين جويتين لإكمال عملية إجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أعلن اليوم الخميس، أن بلاده تهدف إلى إتمام عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت.

المصدر: الأناضول

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