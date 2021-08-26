تركيا: نهدف إلى إتمام عملية إجلاء قواتنا من أفغانستان في أقرب وقت

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الخميس، إن بلاده تهدف إلى إتمام عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت.

وقال آكار إن "القوات المسلحة التركية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة الإجلاء دون عوائق رغم الكثافة غير العادية في مطار كابل".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان يوم أمس، بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان.

وقامت وحدات من القوات التركية إلى جانب نظيراتها من الولايات المتحدة وبريطانيا حاليا بمهام ضمان أمن مطار كابل، الذي تجري عبره عمليات إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان المتعاونين مع الدول الغربية خلال حملتها العسكرية في أفغانستان.

المصدر: "الأناضول" + RT