البنتاغون: الولايات المتحدة أجلت 88 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس

أعلن المتحدث باسم البنتاغون اللواء هانك تايلور أن الولايات المتحدة أجلت نحو 88 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري.

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وقال المتحدث خلال موجز صحفي اليوم الأربعاء إن "قرابة 88 ألف شخص غادروا أفغانستان آمنين حتى الآن"، بينهم أكثر من 4400 مواطن أمريكي.

وأضاف أن 90 رحلة جوية عسكرية أمريكية ورحلات دولية أخرى أجلت على مدى الساعات الـ 24 الماضية 19 ألف شخص، مشيرا إلى أن طائرة تقلع من مطار كابل كل 39 دقيقة.

كما ذكر أن الجيش الأمريكي سيواصل عمليات الإجلاء من مطار كابل حتى انتهاء المهلة المقررة في 31 أغسطس إذا دعت الحاجة، لكن في آخر يومين ستكون الأولوية لإجلاء القوات الأمريكية والعتاد العسكري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن أكثر من 10 آلاف شخص موجودون حاليا في مطار العاصمة الأفغانية بانتظار إجلائهم من البلاد.

ومنذ بسط حركة "طالبان" سيطرتها على جل أراضي أفغانستان بما فيها عاصمتها، في منتصف الشهر الجاري، تواصل الولايات المتحدة ودول أخرى عمليات إجلاء واسعة النطاق تشمل مواطنيها وكذلك مواطنين أفغانا تعاونوا مع هذه الدول.

المصدر: "تاس" + "رويترز"