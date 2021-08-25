مصدر بريطاني: مخاوف من تعرض عمليات الإجلاء في كابل لهجمات إرهابية

قال مصدر عسكري بريطاني إن هناك خطورة جدية من تعرض عمليات الإجلاء التي تقوم بها القوات البريطانية والأمريكية والقوات المتحالفة الأخرى في كابل، لهجمات إرهابية.

وقال المصدر إن "الجماعة الأكثر إثارة للقلق هي جماعة تابعة لتنظيم داعش في أفغانستان تسمى داعش خراسان"، مبينا أن "هذه الجماعة من المعروف عنها أنها تنفذ على وجه الخصوص تفجيرات انتحارية مثل تفجير سيارة مفخخة أو تفجير فرد لنفسه".

وخلال الأيام الأخيرة، حذر وزير الدفاع البريطاني ووزير القوات المسلحة، من تهديدات أمنية تواجهها ​القوات المشاركة في جهود الإجلاء.

هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجلاء حوالي 9 آلاف شخص من أفغانستان، مؤكدا "أننا سنستمر بعملية الإجلاء حتى آخر لحظة".

المصدر: "سكاي نيوز"