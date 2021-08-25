الدفاع الروسية: إتمام عملية الإجلاء ومغادرة الطائرات الروسية الأربع مطار كابل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مغادرة الطائرات الروسية الأربع، مطار كابل وعلى متنها مواطنو روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأوزبكستان وأوكرانيا، بعد إتمام عملية الإجلاء المقررة.

وجاء في بيان الوزارة: "أقلعت أربع طائرات تابعة لطيران النقل العسكري لوزارة الدفاع الروسية من مطار كابل في افغانستان متوجهة نحو روسيا، وعلى متنها مواطنون من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان) وأوزبكستان وأوكرانيا".

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وأشار البيان إلى أنه يوجد على متن كل طائرة روسية فريق من الأطباء العسكريين، بالإضافة للمعدات والأدوية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والأغذية وكافة المستلزمات الضرورية للمواطنين الذين تم إجلاؤهم.

نظمت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن من روسيا وأوكرانيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان بواسطة أربع طائرات نقل عسكرية.

المصدر: نوفوستي