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مسلحو "طالبان" يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل

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رصدت عدسة RT لحظة إطلاق مسلحين لحركة "طالبان" رصاصات في الهواء لمنع مواطنين أفغان من التسلل إلى مطار العاصمة كابل.

وتظهر هذه اللقطات التي سجلها عند مدخل المطار فريق RT الذي وصل إلى كابل اليوم الأربعاء عناصر لـ"طالبان" مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وهم يطلقون النار في الهواء ردا على محاولات عدد من الناس الالتفاف عليهم والتسلل إلى داخل حرم المطار.

وأعلنت "طالبان" أمس أنها تغلق الطريق المؤدي إلى المطار ولن تسمح بدخوله إلا للمواطنين الأجانب، مصرة على ضرورة إتمام عمليات الإجلاء التي تنفذها دول أخرى من كابل بحلول الموعد المتفق عليه أصلا، أي نهاية أغسطس الجاري.

المصدر: RT

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