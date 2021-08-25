الرئيسان الروسي والصيني يناقشان التطورات في أفغانستان ومواجهة تدخلات خارجية

ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء هاتفيا طيفا من المسائل الدولية والثنائية الأكثر إلحاحا على رأسها مستجدات الوضع في أفغانستان.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن شي أعرب خلال المكالمة عن استعداد بكين لتعزيز التواصل والتنسيق مع روسيا والمجتمع الدولي بشكل أوسع بخصوص الملف الأفغاني.

ودعا الرئيس الصيني، حسب الوكالة، إلى بذل جهود منسقة بغية حث جميع الأطراف في أفغانستان على بناء إطار عمل مفتوح وشامل من خلال التشاور، وانتهاج سياسات خارجية وداخلية معتدلة وحكيمة، بالإضافة إلى النأي بالنفس عن أي تنظيمات إرهابية والحفاظ على علاقات ودية مع المجتمع الدولي لاسيما الدول المجاورة.

وذكرت "شينخوا" أن شي شدد خلال المكالمة على ضرورة تعزيز التعاون بين الصين وروسيا في مواجهة تدخلات خارجية، نظرا لـ"شراكة استراتيجية شاملة بينهما في التنسيق من أجل عهد جديد"، وأشار أنه يتعين على الدولتين أن "تمسكا مستقبلهما في أيديهما بحزم".

ولم تصدر الرئاسة الروسية (الكرملين) حتى الآن بيانا بشأن المكالمة.

المصدر: "شينخوا"