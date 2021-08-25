من قلب الحدث.. مراسل RT يغطي مستجدات الوضع في كابل

وصل مراسل RT ، خالد الجبوري، إلى العاصمة الأفغانية كابل لتغطية مستجدات الوضع هناك، وخاصة عملية الإجلاء التي تنفذها روسيا الآن.

وأكد مراسلنا الذي يتواجد الآن في مطار كابل أن الأوضاع في العاصمة الأفغانية ليست في أفضل أحوالها، مشيرا إلى أن هناك سلسلة بشرية مهولة تضم أكثر من 1.5 ألف شخص في محيط المطار، وأن حالة من التوتر تسود في صفوف القوات الغربية المنتشرة في المطار.

وقال خالد إن أرضية المطار في حالة يرثى لها من تجمع الأوساخ وتكدس الحقائب والممتلكات الخاصة للأفغان الذين أجبروا على تركها هناك.

ويأتي ذلك في وقت خصصت فيه روسيا أربع طائرات لإجلاء أكثر من 500 من رعاياها ومواطني أوكرانيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان، التي سقطت بالكامل تقريبا في قبضة حركة "طالبان" مؤخرا.

المصدر: RT