الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحذران من تدفق القوات الإريترية على تيغراي

نبهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى انتشار قوات من إريتريا في إقليم تيغراي الإثيوبي في الآونة الأخيرة، حيث أودت الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر بحياة الآلاف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة قلقة من عودة أعداد كبيرة من (قوات الدفاع الإريترية) لدخول إثيوبيا بعد انسحابها في يونيو".

في الوقت ذاته، كتب دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي في مذكرة داخلية يوم 20 أغسطس أن إريتريا ترسل تعزيزات عبر الحدود إلى تيغراي.

وقالت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" إن القوات الإريترية انتشرت في الجزء الغربي المتنازع عليه من تيغراي والذي توجد فيه بالفعل قوات كثيرة و"اتخذت مواقع دفاعية بالدبابات والمدفعية" حول بلدتي أدي جوشو وحميرا.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد زار العاصمة الإريترية أسمرة يوم 17 أغسطس، وهي زيارة لم يعلن عنها مكتبه، أثناء توجهه لحضور اجتماع رسمي في تركيا.

المصدر: "رويترز"