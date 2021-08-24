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"واشنطن بوست": مدير الـ"CIA" وزعيم طالبان ناقشا اقتراب موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

البيت الأبيض: الولايات المتحدة وحلفاؤها قاموا بِإجلاء أكثر من 21 ألف شخص من كابل خلال الـ 24 ساعة

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البيت الأبيض: الولايات المتحدة وحلفاؤها قاموا بِإجلاء أكثر من 21 ألف شخص من كابل خلال الـ 24 ساعة
Reuters Picture taken August 22, 2021. U.S. Air Force/Handout via REUTERS
عملية الإجلاء من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل
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أعلن البيت الأبيض أن اولايات المتحدة والدول المتحالفو معها أجلت أكثر من 21 ألف شخص من العاصمة الأفغانية كابل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية أندرو بيتس عبر صفحته في "تويتر" إن "21600 شخصا تقريبا تم إجلاؤهم من كابل منذ الساعة الثالثة بتوقيت الشاطئ الشرقي يوم 23 أغسطس حتى الساعة الثالثة بتوقيت الشاطئ الشرقي اليوم".

وأشار المتحدث إلى أن قرابة 58700 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ 14 أغسطس، فيما يبلغ عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم منذ أواخر يوليو الماضي 63900.  

يذكر أنه منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الافغانية في 15 أغسطس، يبقى مطار كابل الدولي بوابة جوية وحيدة يتم عبرها إجلاء الموظفين الأجانب والمواطنين الأفغان، الذين تعاونوا معهم.

المصدر: "نوفوستي"

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