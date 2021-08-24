"واشنطن بوست" عن مسؤولين: مدير الـ"CIA" التقى مع زعيم "طالبان" عبد الغني برادار

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، التقى مع زعيم حركة "طالبان"، عبد الغني برادار، في كابل.

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وأفيد بأن هذا الاجتماع عقد يوم الاثنين. وما يلفت في الأمر أنه أول حوار من نوعه بين مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية وأحد قادة طالبان.

وتحدثت الصحيفة علاوة على ذلك عن الطابع "الساخر" لهذا الوضع، إذ أن بارادار كان اعتقل من قبل الاستخبارات المركزية الأمريكية وعملاء باكستانيين قبل 11 عاما، وبعد أن أمضى 8 سنوات في السجن، انخرط في مفاوضات مع الولايات المتحدة في قطر.



وتفترض صحيفة واشنطن بوست أن الطرفين ناقشا اقتراب 31 أغسطس، موعد استكمال الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، وإجلاء المواطنين والمعاونين الأفغان.

وامتنعت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق على ما نشر من معلومات.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتخذ خلال 24 ساعة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب قوات بلاده من أفغانستان المقرر حاليا حتى 31 أغسطس.

وقال المسؤول، حسب الوكالة، إن بايدن لا يزال يفكر في الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحقا، لكن بعض مستشاريه أعربوا معارضتهم لتأجيل موعد انتهاء الانسحاب لأسباب أمنية.

المصدر: "رويترز" + "واشنطن بوست"