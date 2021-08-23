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واشنطن: لا نثق بـ"طالبان" ولا نقيم علاقات رسمية معها

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واشنطن: لا نثق بـ
Reuters POOL
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أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن لدى واشنطن اتصالات مع حركة "طالبان" في أفغانستان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني وجود علاقات رسمية مع الحركة أو ثقة بها.

وقال برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "نحن لا نثق بـ"طالبان" على الإطلاق، ولا يدور الحديث هناك عن أي ثقة. فالحديث يدور عن مصالحنا ومصالح الشعب الأفغاني ونحن نتواصل مع "طالبان" بشأن تلك القضايا".

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وتابع المتحدث قائلا: "نحن لا نطلب منهم إذنا ما ولا نقيم أي علاقات رسمية معهم، نحن نعمل فقط ما هو بوسعنا من أجل مساعدة الإجلاء".

وأضاف برايس أن "طالبان" تعرف أن أي أعمال تعرقل إجلاء المواطنين الأمريكيين سيكون هناك رد شديد عليها.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن على اتصال دائم مع "طالبان" بشأن القضايا الأمنية، بما في ذلك إجلاء المواطنين الأمريكيين.

المصدر: "إنترفاكس"

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