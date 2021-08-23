مستشار الأمن القومي الأمريكي: نجري محادثات مع "طالبان" يوميا عبر قنوات سياسية وأمنية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن تجري محادثات مع حركة "طالبان" الأفغانية بصفة يومية عبر قنوات سياسية وأمنية.

وقال سوليفان في تصريح إن "الولايات المتحدة تجري محادثات يومية مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية وأمنية وتحقق تقدما هائلا في إجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان".

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وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأمريكية لما بعد 31 أغسطس، لفت سوليفان إلى أن "الرئيس يتعامل مع الأمر يوما بيوم وسيتخذ قراراته تباعا".

المصدر: "رويترز"