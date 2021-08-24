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وكالة أفغانية: طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد

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وكالة أفغانية: طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد
Reuters STRINGER
عناصر من جركة "طالبان"
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أفادت وكالة "بجواك نيوز" بأن حركة "طالبان" عينت، اليوم الثلاثاء، وزيرا جديدا للمالية في أفغانستان، ورئيسا للمخابرات، ووزير داخلية بالوكالة.

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وأشارت الوكالة إلى أن "جول أغا سيكون وزيرا للمالية، وأن صدر إبراهيم سيكون وزيرا للداخلية بالوكالة"، لافتة إلى أن "نجيب الله سيتولى رئاسة المخابرات".

في حين أن "الملا شيرين، سيكون حاكم كابل، وحمد الله نعماني، عمدة العاصمة"، بحسب "باجهوك نيوز".

المصدر: "رويترز"

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