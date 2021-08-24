مصدر مقرب من طالبان: مجلس مختلط يتكون من 12 عضوا سيقود أفغانستان

ذكرت وكالة نوفوستي، نقلا عن مصدر مقرب من حركة "طالبان" أن مجلسا يتكون من 12 عضوا، بينهم ممثلون عن الحركة، سيقود أفغانستان.

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وأشار المصدر إلى أن المجلس سيضم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، ووزير الخارجية، حنيف أتمار، ورئيس مجلس المصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، لافتا إلى أنه تم حتى الآن الاتفاق على 7 مرشحين.

وقال المصدر بهذا الشأن: "وافق المجلس حتى الآن على المرشحين، عبد الغني برادار، والملا يعقوب، وخليل الرحمن حقاني، وعبد الله عبد الله، وحميد كرزاي، وحنيف أتمار، وقلب الدين حكمتيار (زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، وعضو المجلس التنسيقي لانتقال السلطة سلميا في أفغانستان)".

وأفاد في هذا السياق أيضا بأن المجلس لن يضم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الذي فر من البلاد، وبأن المفاوضات جارية لاختيار أعضاء المجلس الخمسة المتبقين، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يدخل في هذه الهيئة الحاكمة، الجنرال، عبد الرشيد دوستم، ومحمد نور.

المصدر: نوفوستي