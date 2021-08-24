بعد فرض واشنطن عقوبات على قائد جيشها.. إريتريا تعرب عن رفضها "الابتزاز" الأمريكي

أعربت إريتريا يوم الاثنين عن رفضها بشدة العقوبات الأمريكية المفروضة على قائد جيشها بسبب مزاعم عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب في إثيوبيا.

وقالت وزارة الخارجية الإريترية في بيان على "تويتر" إن "حكومة إريتريا ترفض شكلا ومضمونا المزاعم التي لا أساس لها، والابتزاز الموجه ضدها".

"The Government of Eritrea urges the UN Security Council to shoulder its responsibility to deter and seek redress to repeated acts of flagrant violations of international law & the sovereignty of peoples & nations by the United States of America" — Yemane G. Meskel (@hawelti) August 23, 2021

وكانت الولايات المتحدة فرضت، الاثنين، عقوبات على قائد هيئة أركان قوات الدفاع الإريترية، فيليبوس وولدييوهانيس، متهمة إياه بالضلوع في انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان بإقليم تيغراي الإثيوبي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن وولدييوهانيس يقود القوات الإيريترية التي تنشط في إقليم تيغراي المضطرب حيث قتل منذ بدء الصراع آلاف الأشخاص، وارتكبت عمليات قتل جماعي وجرائم تحرش جنسي وإطلاق نار على المدنيين في الشوارع وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

المصدر: RT