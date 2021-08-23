"غينيس" تكشف قائمة أقصر الناس في العالم.. والكولومبي هيرنانديز يتصدرها (فيديو)

كشف موقع موسوعة "غينيس"، هذا الأسبوع، عن قائمة بأقصر الناس في العالم والبلدان التي عاشوا أو يعيشون فيها.

وضمت القائمة كلا من الأمريكي كالفين فيليبس الذي قدر طوله بـ67 سنتيمترا سنة 1810، والمكسيكية لوسيا زاراتي التي بلغ طولها 67 سنتيمترا سنة 1881، فضلا عن البريطانية إيديث بارلو التي لم يتجاوز طولها 56 سنتيمترا سنة 1955.

وفي وقتنا الحالي، ضمت القائمة أسماء الصينية شي بينغبينغ التي لم يتجاوز طولها 75 سنتيمترا، فضلا عن الأمريكية بريدجت جوردان، والهندية جويتي أمغي وغيرهم.

وبسبب التعقيدات الصحية التي أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص قصار القامة، فإن لقب أقصر رجل في العالم يحمله حاليا الكولومبي إدوارد نينو هيرنانديز بـ72.20 سم.

المصدر: "غينيس"