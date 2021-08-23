البنتاغون يوضح ملابسات إطلاق النار في محيط مطار كابل

أكد البنتاغون مقتل عنصر في قوات الأمن الأفغانية وإصابة آخرين بتبادل لإطلاق النار صباح الاثنين في محيط مطار كابل، لافتا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين القوات الأمريكية.

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وأوضح البنتاغون في بيان: "يبدو أن الحادث بدأ عندما أطلق طرف معاد مجهول النار على قوات الأمن الأفغانية، التي راقبت الوصول إلى أبواب المطار. وفتح الأفغان نيرانا مضادا كما فعلت نفس الشيء قوات الولايات المتحدة والتحالف وفقا لحقهم في الدفاع عن النفس".

وأضاف البيان أن "أحد عناصر القوات الأفغانية قتل بالطرف المعادي بينما أصيب عدة أفغان خلال تبادل إطلاق النار".

وبين البنتاغون أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى المطار وهم في حالة مستقرة الآن.

بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الوزارة لا تعرف بالضبط من فتح النار في محيط مطار كابل، مؤكدا أنها لا تستبعد أنه عنصر في حركة "طالبان".

وقد أعلن الجيش الألماني أن رجل أمن أفغاني قتل في تبادل لإطلاق النار مع مهاجمين مجهولين في مطار العاصمة الأفغانية كابل، مشيرا إلى أن عسكريين ألمان وأمريكيين شاركوا في الحادث.

المصدر: "رويترز" + وكالات