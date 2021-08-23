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الجيش الألماني: مقتل رجل أمن أفغاني في تبادل لإطلاق النار مع مجهولين بمطار كابل

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الجيش الألماني: مقتل رجل أمن أفغاني في تبادل لإطلاق النار مع مجهولين بمطار كابل
Reuters
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أعلن الجيش الألماني أن رجل أمن أفغاني قتل في تبادل لإطلاق النار مع مهاجمين مجهولين في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

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وأفيد أيضا بأن ثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية أصيبوا في هذا الاشتباك مع مجهولين في منطقة مطار كابل.

وذكر الجيش الألماني أن عسكريين أمريكيين وألمان تبادلوا أيضا إطلاق النار مع  المهاجمين المجهولين، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بينهم.

يشار إلى أن منطقة مطار كابل تشهد، منذ سيطرة حركة "طالبان" مؤخرا على العاصمة الأفغانية ومعظم أراضي البلاد، فوضى عارمة، حيث تحاول حشود من الأفغان الفرار من البلاد جوا، فيما تعمل القوات الأمريكية وحليفاتها على إجلاء بعثاتها الدبلوماسية ورعاياها من البلاد.

وتشبث عدد من الأفغان بعجلات طائرات النقل، في مشاهد مأساوية تسببت في مقتل عدة أشخاص، فيما عثر على جثث البعض داخل تجاويف عجلات طائرات النقل بعد عودتها من أفغانستان.

 المصدر: نوفوستي

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