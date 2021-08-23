"طالبان": القوات الأجنبية لم تطلب تمديد المهلة النهائية للانسحاب من أفغانستان

قال مسؤول في حركة "طالبان" إن القوات الأجنبية في أفغانستان لم تسع لتمديد المهلة التي حددتها لمغادرة البلاد والتي تنتهي في 31 أغسطس الجاري.

وكان مسؤول رفيع في حركة "طالبان" قد حث الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على إكمال عملية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، مؤكدا التزام الحركة بعدم مهاجمة القوات المنسحبة.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق أعلنت حركة "طالبان" أنها تسعى إلى منع اندلاع حرب أهلية في أفغانستان، وإقامة علاقات ودية مع كل الدول الأجنبية، وبينها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال الأسبوع الماضي إن القوات الأمريكية قد تبقى في أفغانستان بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب في 31 أغسطس، لإجلاء بقية الأمريكيين.

المصدر: رويترز