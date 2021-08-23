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سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون الثنائي وملف أفغانستان

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سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون الثنائي وملف أفغانستان
Sputnik Григорий Сысоев
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف.
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بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، اليوم الاثنين، قضايا التعاون في مجال الأمن وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

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وذكر مجلس الأمن الروسي، في بيان، أن باتروشيف وساليفان أجريا اتصالا هاتفيا حيث تطرقا إلى "قضايا التعاون الروسي الأمريكي في مجال الأمن".

وأولى الجانبان، حسب البيان، اهتماما خاصا للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمن المعلوماتي.

كما تبادل باتروشيف وساليفان الآراء حول تطورات الأوضاع في أفغانستان، التي وصلت إلى السلطة فيها حركة "طالبان" المتشددة.

المصدر: وكالات روسية    

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