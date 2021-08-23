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"أ ف ب" عن مصادر في طالبان: لا حكومة جديدة في أفغانستان حتى رحيل آخر جندي أمريكي من البلاد

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Reuters U.S. CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFA
عناصر من الجيش الأمريكي في أفغانستان
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر في حركة "طالبان" بأنه "لا حكومة جديدة في أفغانستان حتى رحيل آخر جندي أمريكي من البلاد".

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"طالبان" تعطي مهلة حتى نهاية أغسطس لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وترفض أي تمديد

وكانت "طالبان" قد حذرت اليوم، من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا مددت الولايات المتحدة وحلفاؤها وجودهم في أفغانستان إلى ما بعد الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم طالبان إن 31 أغسطس الجاري هو "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وإن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد "الاحتلال".

المصدر: "أ ف ب" + "news.sky"

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