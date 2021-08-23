الكرملين: لا خطط لدى دول "الأمن الجماعي" للتدخل في أفغانستان

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنها روسيا، لا تخطط لأي تدخل في أفغانستان.

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وخلال موجز صحفي يومي قال بيسكوف اليوم الاثنين إن الاجتماع الذي عقدته المنظمة تناول "مسار التطورات، على اعتبار أن ذلك يهدد باحتمال نشوب حرب أهلية جديدة في أفغانستان، ويحمل معه مخاطر وتهديدات إضافية. وبالطبع لا أحد يخطط للتدخل في هذه التطورات".

ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية بالنفي على سؤال عما إذا كانت لدى روسيا خطط للتوسط بين حركة "طالبان" والقوات المعارضة لها في ولاية بنجشير (شمال العاصمة الأفغانية كابل)، قائلا: "لا.. إنه موضوع لا يدور الحديث عنه".

وقال بيسكوف إن زعماء دول منظمة "الأمن الجماعي" أعربوا خلال اجتماعهم اليوم عن قلقهم إزاء احتفاظ تنظيم "داعش" الإرهابي بمواقع قوية في أفغانستان، باعتبار أن ذلك يمثل "اتجاها خطرا يهدد دول المنظمة".

وأشار إلى أن "هناك إدراك عام - وقد ركز على ذلك الرئيس بوتين في كلمته - بضرورة تنسيق المواقف من معالجة المسألة الأفغانية، بما في ذلك في إطار منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين".

كما ذكر بيسكوف أن بوتين أطلع المشاركين في الاجتماع على تفاصيل اتصالات هاتفية أجراها خلال الأيام الأخيرة حول الملف الأفغاني مع زعماء تركيا وإيران وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب كون هذا الموضوع ضمن أجندة المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي مؤخرا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ست دول، هي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان.

المصدر: "تاس"