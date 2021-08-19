الخارجية الروسية: لا حاجة لإظهار القوة على خلفية التطورات في أفغانستان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، أن روسيا لا ترى ضرورة إلى "التصعيد من أجل إظهار القوة" على مستوى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على خلفية التطورات في أفغانستان.

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وقال الدبلوماسي الروسي أمام الصحفيين، اليوم الخميس: كان الوضع في أفغانستان واحدا من محاور المناقشة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأضاف أن "روسيا تجري محادثات ثنائية مع كازاخستان". وشدد على أن "مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي حماية الحدود الجنوبية، وقبل كل شيء طاجيكستان وتركمانستان".

وتابع: "اذا تحدثت عن الإجراءات الأكثر شدة فسنرد على ما يحدث بعد شروط مسبقة لذلك. وحتى الآن لم نخطط لأي تصعيد من إجل إظهار القوة".