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طالبان: تنظيم "القاعدة" غير موجود في أفغانستان

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طالبان: تنظيم
Reuters Mohamad Dabbouss
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أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، محمد نعيم، أن تنظيم "القاعدة" غير موجود في أفغانستان وليست للحركة علاقة به.

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وقال نعيم، في تصريحات تلفزيونية أدلى بها الأحد: "تنظيم القاعدة غير موجود في أفغانستان وليس بيننا وبينهم علاقة".

وأشار نعيم إلى أن اتفاق السلام بين "طالبان" والولايات المتحدة، الذي كان أحد مخرجات المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، نص على عدم السماح لأي جهة متطرفة باستخدام أراضي أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم الجناح السياسي لـ"طالبان": "لن نسمح لأي فرد أو جماعة بدخول أراضينا لممارسة أنشطة عسكرية".

وتقترب الولايات المتحدة من انتهاء عملية سحب قواتها من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما بذريعة مكافحة تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

المصدر: وكالات

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