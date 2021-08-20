البنتاغون: "القاعدة" و"داعش" متواجدان في أفغانستان

أكد البنتاغون أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" لا يزال لهما وجود في أفغانستان، لكن الطرف الأمريكي لا يعرف العدد الدقيق لعناصرهما هناك.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة: "نعرف أن القاعدة وكذلك داعش متواجدان في أفغانستان... لا نعتقد أن عدد عناصرهما كبير جدا، لكن لا تتوفر لدينا معلومات دقيقة".

وتابع: "لا نعتبر أن وجودهما واسع بما فيه الكفاية لتمثيل تهديد لأراضي بلادنا مثلما كان الأمر عليه في 11 سبتمبر منذ 20 عاما".

وتقترب الولايات المتحدة من انتهاء عملية سحب قواتها من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما بذريعة مكافحة تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 9 سبتمبر 2001.

المصدر: وكالات