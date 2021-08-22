وسائل إعلام: انفجار بمنصة نفطية في خليج المكسيك

أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار واندلاع حريق، يوم السبت، في منصة نفطية تابعة لشركة "بيميكس" المكسيكية.

وأفادت مصادر بانفجار منصة Ku-Alpha في منطقة كامبيتشي، كما وردت أنباء عن وقوع الحادث في مركز توزيع الغاز والنفط إلى منشآت نفطية أخرى.

وتعمل منصة Ku-Alpha البحرية كجزء من مجمع Ku Maloob Zaap الكبير، ويعد الأخير واحدا من أكبر الحقول المكسيكية، حيث ينتج حوالي 640 ألف برميل من النفط يوميا.

المصدر: "نوفوستي"