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وسائل إعلام: انفجار بمنصة نفطية في خليج المكسيك

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وسائل إعلام: انفجار بمنصة نفطية في خليج المكسيك
AFP OMAR TORRES
منصة نفطية في المكسيك
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أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار واندلاع حريق، يوم السبت، في منصة نفطية تابعة لشركة "بيميكس" المكسيكية.

وأفادت مصادر بانفجار منصة Ku-Alpha في منطقة كامبيتشي، كما وردت أنباء عن وقوع الحادث في مركز توزيع الغاز والنفط إلى منشآت نفطية أخرى.

وتعمل منصة Ku-Alpha البحرية كجزء من مجمع Ku Maloob Zaap الكبير، ويعد الأخير واحدا من أكبر الحقول المكسيكية، حيث ينتج حوالي 640 ألف برميل من النفط يوميا.

المصدر: "نوفوستي"

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