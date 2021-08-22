الملكة إليزابيث تطالب بالرد القانوني على تصريحات حفيدها وزوجته

أمرت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كبار مساعدي القصر بالرد قانونيا على تصريحات حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل "التي تشوه صورة العائلة الملكية البريطانية".

ونقلت صحيفة "ذي صن" عن مصدر مطلع أن الملكة غاضبة من "التصريحات المتكررة وغير الصحيحة" للزوجين، وأبدت امتعاضها بالقول "لقد بلغ السيل الزبى".

وكشف المصدر أنه سيتم إبلاغ هاري وميغان بأنه لن يتم التسامح معهما في "التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة"، وأن الفريق القانوني للنظام الملكي يجري استشارات مع خبراء بعد وابل الانتقادات من الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة.

وتخشى العائلة الملكية أن يُصغي الشعب الأمريكي لما سيذكره كتاب هاري وميغان المزمع نشره ويتضمن مذكراتهما.

وكان الزوجان أخبرا المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في وقت سابق من هذا العام أن أحد أفراد العائلة المالكة قد أثار مخاوف بشأن لون بشرة ابنهما آرشي، ما أوحى بوجود جو من العنصرية داخل العائلة الملكية.

المصدر: "ذي صن"