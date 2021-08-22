تهديدات محتملة من "داعش" تزيد من صعوبة عمليات الإجلاء الأمريكية في أفغانستان

فيما تسيطر حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل، تخشى الإدارة الأمريكية من تهديدات محتملة من قبل تنظيم "داعش" على مواطني الولايات المتحدة في هذا البلد.

وأكد مسؤول أمريكي بارز لوكالة "أسوشيتد برس" أمس السبت إن هذه التهديدات "الداعشية" المحتملة تجبر العسكريين الأمريكيين على ابتكار طرق جديدة لنقل الأمريكيين الذين يجري إجلاؤهم إلى مطار كابل، ما يزيد مساعي الإجلاء المتسمة بالفوضى أصلا تعقيدا.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الولايات المتحدة انتقلت إلى أسلوب آخر يقضي بإصدار تعليمات إلى مجموعات صغيرة من مواطني الولايات المتحدة، وربما دول أخرى، تتعلق على وجه الخصوص بكيفية التنقل إلى نقاط عبور حيث سيلتقيهم العسكريون لنقلهم إلى المطار.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في حديث لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الأحد أن السلطات الأمريكية على تواصل مباشر مع رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أفغانستان بهدف مساعدتهم في الوصول إلى المكان اللازم بغية التوجه إلى مطار كابل في الوقت المناسب.

بدوره، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حوار مع شبكة "سي إن إن"، من أن خطر شن هجمات إرهابية على مطار كابل واقعي، مشددا على أن سلطات الولايات المتحدة تستخدم كل الوسائل المتاحة بغية منع ذلك.

وأصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية أمس إنذارا أمنيا طلبت فيه من مواطني الولايات المتحدة بعدم الذهاب إلى مطار كابل وبواباتها ما لم يتلقوا تعليمات بهذا الشأن، وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وتتواصل عمليات الإجلاء وسط حالة من التوتر المتصاعد والفوضى، حيث استخدمت القوات المنتشرة في مطار كابل في الأيام الأخيرة الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء بهدف تفريق حشود من الأفغان الراغبين في الفرار من بلدهم بعد سقوط كابل في قبضة "طالبان" قبل أسبوع.

وأكد مسؤول في حلف الناتو لوكالة "رويترز" اليوم أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في مطار كابل ومحيطه خلال الأيام السبعة الماضية.

المصدر: "أسوشيتد برس" + "رويترز" + "تاس"