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الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابل والاقتراب من بواباته

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الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابل والاقتراب من بواباته
Reuters
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حذرت الولايات المتحدة رعايا المتواجدين في أفغانستان من الذهاب إلى مطار كابل والاقتراب من بواباته، نظرا لتهديدات أمنية محتملة.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في كابل، في إنذار أمني أصدرته اليوم السبت: "بسبب تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات مطار كابل، نوصي المواطنين الأمريكيين بالامتناع عن الذهاب إلى المطار والاقتراب من بواباته في الوقت الحالي ما لم تتلق تعليمات شخصية بهذا الشأن من ممثل عن حكومة الولايات المتحدة".

وأكدت وسائل إعلام أن القوات المنتشرة في مطار كابل استخدمت أمس الغاز المسيل للدموع وأطلقت رصاصات في الهواء بهدف تفريق حشود من الأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابل.

ويأتي ذلك على الرغم من إعلان البنتاغون أن الوضع في المطار "مستقر".

المصدر: RT

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