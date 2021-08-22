بينيت: سأقول لبايدن إن الوقت مناسب لصد إيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول سبل وقف ما وصفه بتقدم إيران السريع نحو تصنيع قنبلة نووية.

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وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، قال بينيت إنه سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح يوم الخميس القادم.

وأضاف أن "توقيت الزيارة مهم جدا لأننا موجودون حاليا في نقطة مصيرية بشأن إيران. إيران تتقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم، وقد قصّرت بشكل ملموس الفترة الزمنية المطلوبة لتجميع المواد اللازمة لتصنيع قنبلة نووية".

وتابع بينيت: "لقد ورثنا حالة ليست ببسيطة، حيث إيران تتصرف ببلطجية وبعدوانية في كل أنحاء المنطقة. سأقول للرئيس بايدن إن الوقت الآن مناسب لصد الإيرانيين ولوقف هذه التصرفات، ويجب عدم إعطائهم أي فرصة لتحسين أوضاعهم من خلال إعادة الدخول في اتفاقية نووية قد انتهت صلاحيتها، فهي لم تعد ذات صلة بالواقع أيضا، بالنسبة لمن اعتقد سابقا بأنها كذلك".

المصدر: RT