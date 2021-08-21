 
مباشر

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع بايدن خطط صد "التصرفات الإيرانية" وأوضاع غزة وسوريا ولبنان

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع بايدن خطط صد
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3z8

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الأخير سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "خطط صد التصرفات الإيرانية وأوضاع قطاع غزة وسوريا ولبنان".

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب جندلمان: "رئيس الوزراء بينيت سيلتقي هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي بايدن في واشنطن وسيبحث معه الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين ولكن الملف الرئيس سيكون التصرفات الإيرانية والخطط لصدها".

إقرأ المزيد
بينيت: سنرد على صواريخ غزة في الوقت المناسب
بينيت: سنرد على صواريخ غزة في الوقت المناسب

وأضاف: "بعد عودته (بينيت) إلى البلاد سيستقبل المستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) ثم سيزور مصر وسيلتقي الرئيس (عبد الفتاح) السيسي".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا