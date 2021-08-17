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بينيت: سنرد على صواريخ غزة في الوقت المناسب

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بينيت: سنرد على صواريخ غزة في الوقت المناسب
مصدر الصورة: مكتب الصحافة الحكومي
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في الوقت الذي تراه مناسبا، مؤكدا أن الجيش على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات.

وخلال جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة فرقة غزة حضرها عدد من القيادات العسكرية، قال بينيت: "الهدف من زيارتي إلى هنا كان أن أرى أن قادة جيش الدفاع والمنطقة العسكرية الجنوبية وفرقة غزة قامت بالاستعدادات اللازمة والمناسبة".

وأضاف: "هدفنا هو توفير الأمان لسكان الجنوب وغلاف غزة على المدى البعيد. وسنعمل في الوقت والمكان المناسبين وفي الظروف المناسبة لنا وليس لأي طرف آخر. من وجهة نظرنا العنوان في غزة هو حماس وليس جهات مارقة ولا أحد غير حماس".

المصدر: RT

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