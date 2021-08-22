إدارة بايدن تشرك رحلات مدنية في عمليات الإجلاء من كابل

قررت إدارة الولايات المتحدة إشراك عدد من الطائرات التابعة لشركات طيران مدنية أمريكية في عمليات الإجلاء المتواصلة من العاصمة الأفغانية كابل، التي سقطت في قبضة حركة "طالبان".

وأكد متحدث باسم البنتاغون، اليوم الأحد، الأحد أن هذا القرار يشمل 18 طائرة مدنية تابعة لعدد من الشركات، منها United Airlines وAmerican Airlines وDELTA AIR LINES.

وأوضح المتحدث أن هذه الطائرات لن تنفذ رحلات إلى كابل مباشرة بل ستستخدم لنقل الأشخاص الذين قد تم إجلاؤهم من العاصمة الأفغانية إلى قواعد أمريكية في دول أخرى.

وأكد البنتاغون أمس أن الولايات المتحدة أجلت 17 ألف شخص من كابل خلال الأسبوع السابق.

وتتواصل عمليات الإجلاء وسط حالة من التوتر المتصاعد والفوضى، حيث استخدمت القوات المنتشرة في مطار كابل في الأيام الأخيرة الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء بهدف تفريق حشود من الأفغان الراغبين في الفرار من بلدهم بعد سقوط كابل في قبضة "طالبان".

وأكد مسؤول في حلف الناتو لوكالة "رويترز" اليوم أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في مطار كابل ومحيطه خلال الأيام السبعة الماضية.

المصدر: "رويترز"