"طالبان": سنلتقي حكام ولايات سابقين وإدارة الفوضى خارج مطار كابل مهمة معقدة

أعلنت حركة "طالبان" عن نيتها عقد لقاءات مع حكام ومسؤولين سابقين في معظم ولايات البلاد لبحث إمكانية التعاون معهم.

وأوضح مسؤول في "طالبان" لوكالة "رويترز" اليوم الأحد أن قيادات الحركة من المقرر أن يجتمعوا خلال الأيام القليلة القادمة مع حكام ومسؤولين حكوميين سابقين في أكثر من 20 من أصل ولايات أفغانستان الـ34 بهدف طمأنتهم على أمنهم والبحث عن التعاون من قبلهم.

وشدد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه على أن الحركة لا تجبر أي مسؤول سابق على الانضمام إليها وإعلان ولاءه لها، مضيفا: "لديهم الحق في مغادرة البلاد إذا كانوا يرغبون في ذلك".

كما رجح المسؤول إمكانية استئناف عمل المدارس والكليات في مختلف أنحاء البلاد.

وفي معرض تعليقه على التطورات الأخيرة حول مطار كابل، قال المسؤول: "نسعى إلى أن يكون هناك وضوح تام بشأن خطة خروج القوات الخارجية.. إدارة الفوضى خارج مطار كابل مهمة معقدة".

المصدر: "رويترز"